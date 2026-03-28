El antes y después de Blu Dumay con los masajes brasileros: "Mil veces más marcada"

28 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Blu Dumay siempre encuentra nuevas formas no invasivas de mantener un cuerpo saludable y equilibrado. Fiel a su búsqueda, la influencer probó una de las técnicas más populares del momento: los masajes brasileros.

En sus historias de Instagram, Blu compartió cómo fue su experiencia e incluso publicó imágenes del antes y después para demostrar los notables cambios que logró.

Antes y después de Blu Dumay con los masajes brasileros

“Me estuve haciendo masajes brasileros y se mueren con los resultados que tuve en mi primera sesión”, escribió con emoción la hija de María Alberó, junto a un registro del procedimiento.

Instagram @bludumay

En una de las imágenes, se la ve recostada en una camilla, mientras una profesional le realiza el masaje abdominal, aplicando movimientos firmes y precisos sobre su piel.

Ya en las fotografías comparativas, el antes muestra su abdomen natural y el después revela una silueta más definida, acompañada del comentario: “Mil veces más marcada aquí y me sirvió muchísimo para eliminar líquidos”.

Con resultados tan evidentes, Blu reafirma su filosofía de bienestar basada en el autocuidado y los tratamientos naturales.

Instagram @bludumay

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