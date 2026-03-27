El producto rejuvenecedor que "no le puede faltar" a Karol Lucero: Así cuida la piel de su rostro

27 mar. 2026 - 18:20 hrs.

Para Karol Lucero, el cuidado de la piel y del resto de su organismo es una prioridad indiscutible, siendo esta la razón por la cual suele usar cremas o mascarillas faciales diariamente.

"Siempre cuido mi rostro", comentó el locutor en sus historias de Instagram, al revelar cuál es ese producto estrella con el que logra que su piel rejuvenezca y se vea mucho más brillante y tersa a sus 38 años.

El producto rejuvenecedor indispensable para Karol Lucero

"El colágeno no puede faltar", dijo el ex de Fran Virgilio en su registro para responder la pregunta que recibió de uno de sus seguidores: "¿Cómo te cuidas y ves tan joven? ¿Rutina de skincare o algo más?"

Instagram @karol_lucerov

En su video, se lo ve usar parches para las ojeras mientras exhibe un frasco de colágeno que, según explicó, "tiene enzima Q10, tiene vitamina C, tiene vitamina D y E, la verdad es que usa también magnesio".

Karol se tomó el tiempo para enseñar cómo se prepara este suplemento: solo se agrega el polvo de colágeno a un vaso con hielo, se añade agua, se revuelve y está listo para beber.

"La verdad es que tiene muy buen sabor y, por supuesto, ayuda a la estimulación y creación de colágeno endotelial", señaló, y luego agregó con entusiasmo que los frascos duran para todo el mes.

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