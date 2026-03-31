El día a día de Daniela Nicolás con una dolorosa enfermedad crónica: "No sabes cómo vas a estar manaña"

31 mar. 2026 - 15:30 hrs.

Daniela Nicolás acaba de lanzar el libro "El arte de seguir", inspirado en sus diez años de vivencias con la enfermedad crónica que padece: polineuropatía de fibra fina.

En febrero, la periodista se casó con el médico Matías Delgado, quien la impulsó a escribir sus experiencias. "Mi marido tuvo mucho que ver, porque fue de las primeras personas que me hizo darme cuenta de que lo que yo estaba viviendo no sólo era difícil, sino también valioso de compartir", declaró a Las Últimas Noticias (LUN).

El día a día de Daniela Nicolás con su enfermedad neurológica

"Mi día a día es bien variable. Hay días en que me siento súper bien y puedo hacer mi vida bastante normal, y otros en que el cuerpo simplemente no acompaña. Las enfermedades crónicas son muy impredecibles y eso es quizás lo más desafiante", detalló la comunicadora.

La exreina de belleza contó que sufre dolores, cansancio extremo e inflamación, pero su condición también la puede afectar emocionalmente, por la angustia de "no saber cómo vas a estar mañana".

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Sin embargo, detalló que con el tiempo aprendió a dejar de exigirse como antes. "No siempre es fácil, pero he logrado construir una rutina más amable conmigo misma", dijo.

Daniela Nicolás comentó que un factor clave para mantenerse en pie es el humor, "no porque minimice lo que pasa, sino porque lo hace más llevadero. Reírse, incluso de situaciones absurdas o incómodas que trae la enfermedad, te devuelve un poco de control".

"Creo que el humor también es una forma de resiliencia. No es negar lo difícil, es elegir cómo convivir con eso. Para mí, el humor ha sido una forma de sobrevivir", enfatizó.

"En los momentos más incómodos o absurdos que trae una enfermedad crónica, poder reírse de eso es profundamente sanador (...) De hecho, en mi libro hablo precisamente de esto, porque para mí es trascendental: aprender a reírse en medio del proceso no es superficial, es profundamente terapéutico", expresó.

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