Daniela Nicolás inspira a otros pacientes de afecciones crónicas con su libro: "Me emocioné con esas palabras"

05 abr. 2026 - 18:00 hrs.

"Estoy segura que se van a sentir identificados en cada página, cada palabra, cada historia". Lo anterior lo dijo Daniela Nicolás antes de leer las primeras líneas de su libro "El arte de seguir", inspirado en su experiencia con la polineuropatía de fibra fina.

"Lo escribí con mucho cariño, mucho amor y sobre todo mucha honestidad para todas las personas que viven con una enfermedad crónica", expresó la exreina de belleza en un video publicado en Instagram.

Las primeras líneas del libro de Daniela Nicolás

"Nadie sueña con tener una enfermedad crónica. Nadie imagina que un día tu vida avanza con normalidad y al siguiente se frena para siempre en una sala de espera. Nadie se prepara para el dolor que no se ve, para la fatiga que arrasa, para la incertidumbre que se instala como una sombra", leyó inicialmente la periodista.

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"Y sin embargo, aquí estamos. Tú, yo y miles de personas más aprendiendo a vivir en este club exclusivo al que nunca pedimos pertenecer. Este no es un libro sobre curas milagrosas ni frases de autoayuda sacadas de chat GPT. Es un libro sobre la vida real con una condición crónica. Confusa, agotadora, dolorosa", continuó.

La lectura cerró con una potente frase: "Aunque la enfermedad golpea fuerte, no logra borrarnos". El fragmento conmovió a sus fans, especialmente a otros pacientes de afecciones similares, quienes reaccionaron con mensajes llenos de empatía.

"Te felicito por tu entereza, por tu resiliencia, por tu power"; "Un ejemplo para quienes tienen que aprender a vivir con una enfermedad"; "Me emocioné con esas palabras, tengo fibromialgia y fatiga crónica"; "Cuando escuché tu testimonio en MU no dejé de seguirte, porque al igual que tú tengo el mismo padecimiento", escribieron algunos.

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