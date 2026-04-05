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¿Recuerdas a Suna de Seyrán y Ferit? Así luce la actriz Beril Pozam con su nuevo look Mega

¿Recuerdas a Suna de Seyrán y Ferit? Así luce la actriz Beril Pozam con su nuevo look

  • Por Morella Rivas

Luego de su memorable actuación como Suna en Seyrán y Ferit, la actriz turca Beril Pozam ha interpretado otros roles, que la han llevado a ligeros cambios de look.

Sin embargo, la esposa del actor Ersin Arici -intérprete de Abidin en la recordada teleserie transmitida por Mega- apareció recientemente con un estilo radicalmente distinto.

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El nuevo look de Suna de Seyrán y Ferit

Beril Pozam dejó atrás la larga melena con la que encarnó a la hermana mayor de Seyrán y ahora lleva su cabello con un estilo bob texturizado y mucho más corto, por encima de los hombros. 

Instagram @berilpozam

La estrella turca empezó a aparecer con este renovado look días atrás, especialmente cuando ocupó la portada de la revista LIFE Estambul.

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En la mencionada publicación, Suna posa con un sofisticado look casual verde olivo, de chaqueta corta y pantalones cargo.

En las imágenes se aprecia su nuevo corte de pelo, que le otorga un aire más dinámico y moderno. 

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