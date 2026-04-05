¿Recuerdas a Suna de Seyrán y Ferit? Así luce la actriz Beril Pozam con su nuevo look

05 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Luego de su memorable actuación como Suna en Seyrán y Ferit, la actriz turca Beril Pozam ha interpretado otros roles, que la han llevado a ligeros cambios de look.

Sin embargo, la esposa del actor Ersin Arici -intérprete de Abidin en la recordada teleserie transmitida por Mega- apareció recientemente con un estilo radicalmente distinto.

El nuevo look de Suna de Seyrán y Ferit

Beril Pozam dejó atrás la larga melena con la que encarnó a la hermana mayor de Seyrán y ahora lleva su cabello con un estilo bob texturizado y mucho más corto, por encima de los hombros.

Instagram @berilpozam

La estrella turca empezó a aparecer con este renovado look días atrás, especialmente cuando ocupó la portada de la revista LIFE Estambul.

En la mencionada publicación, Suna posa con un sofisticado look casual verde olivo, de chaqueta corta y pantalones cargo.

En las imágenes se aprecia su nuevo corte de pelo, que le otorga un aire más dinámico y moderno.

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