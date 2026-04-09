"Les paso el dato": El insólito regalo de Maura Rivera a su hija por su cumpleaños que causó curiosidad

09 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Maura Rivera causó sensaciones encontradas y también interés con un particular regalo que le hizo a su hija Luciana, quien cumplió 11 años.

Precisamente, la esposa de Mark González festejó el cumpleaños de su hija con un regalo que para muchos fue asqueroso, pero para otros fue de lo más interesante y también lo quisieron.

Y es que para el cumpleaños de Luciana, Maura compró a través de plataformas en línea una cara de plástico con distintos orificios en las mejillas que permiten simular cómo se explotan los granos.

El curioso regalo de Maura Rivera a su hija

La bailarina dejó arriba el video y al día siguiente subió otro registro a sus redes entregando más detalles de esta cara que regaló a su hija.

"Ayer recibí muchos mensajes por esa cara para explotar granos, la compré en Amazon, así que ahí les paso el dato. No es barata, pero les juro que es superentretenida", expresó.

En esa línea, agregó que "la verdad es que habría que poner en Amazon: 'cara para explotar granos'. Ahí les paso el dato", y agradeció los saludos a su pequeña.

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