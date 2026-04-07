"No sé en qué momento creciste tanto": Maura Rivera y Mark González felicitan a su hija con tiernas fotos

07 abr. 2026 - 13:00 hrs.

La hija menor de Maura Rivera y Mark González está celebrando su cumpleaños número 11, ocasión que inspiró a sus famosos padres a compartir un par de tiernas dedicatorias.

Mientras que el exfutbolista expresó su asombro por lo rápido que ha crecido Luciana, la exMekano resaltó su alegría y su pasión por el arte.

Los mensajes de Mark González y Maura Rivera a su hija

Maura Rivera compartió una serie de postales de su hija, empezando desde que era muy pequeña, hasta la actualidad.

"Felices 11 años, mi pequeña Lu. Te amo con todo mi corazón, que tu vida esté siempre llena de alegría, colores y que siempre cantemos esta canción que tanto nos gusta", escribió la influencer, en referencia al tema "Diamonds" de Rihanna.

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Luego publicó en sus historias una imagen de la cumpleañera en sus clases de pintura, junto a un escrito con las cualidades de la jovencita, a quien describió como amante de los animales, obediente y divertida. En otra imagen, dejó un mensaje más emocional: "Verte crecer es el mejor regalo que la vida me ha dado".

Por su parte, Mark González resaltó el paso del tiempo con un carrusel de fotos que cuentan la historia de Luciana en reversa, desde hoy hasta su primera infancia.

"No sé en qué momento creciste tanto, mi princesa hermosa. Que la vida te siga sonriendo y seas eternamente feliz, mi vida. Feliz cumple, mi hermosa Lu", se lee en su post.

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En ambas publicaciones se aprecian momentos familiares que incluyen al hermano mayor, Mark Jr, así como las coloridas obras que crea su hermanita.

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