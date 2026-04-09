"Saludos a mis haters": La indirecta de Marité Matus tras recibir querella de Trini Neira y Camilo Huerta

09 abr. 2026 - 18:20 hrs.

Marité Matus está pasando por un momento de su vida muy raro, ya que al mismo tiempo que disfruta de vacaciones y relajo, tiene que enfrentar una querella que presentaron Trinidad Neira y Camilo Huerta por "injurias graves con publicidad".

A raíz de esto, la expareja y actual socia de Arturo Vidal ocupó sus redes sociales para enviar un mensaje sin filtro contra lo que ella denominó como sus "haters".

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Precisamente, Marité reposteó un reel en sus historias de Instagram y escribió: "Ahí está la cosa, saludos a mis haters".

Instagram

El mensaje de Marité Matus para sus haters

En el reel se ve a una mujer que dice lo siguiente: "Déjame decirte algo sobre los que te odian, los haters: si nadie te ve como un enemigo, significa que todavía no estás generando impacto".

"Si nadie habla de ti, no estás haciendo nada relevante. Si alguien trata de aprovecharse de ti, es porque tienes algo de valor. Si alguien te copia, es porque tienes influencia. Cuando alguien trata de bajarte, es porque ya te has elevado por encima de ellos", afirma la mujer.

Enseguida, agrega que "si dudan de ti, significa que estás haciendo cosas que para ellos parecen imposibles. La crítica en realidad es una forma de admiración si lo piensas bien, así que tus haters, esos que te tiran odio, en realidad son tus mayores fans".

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Este mensaje calza como anillo al dedo en el contexto que está viviendo Marité Matus con la querella de Trini Neira y Camilo Huerta, en lo que perfectamente se puede interpretar como una indirecta.

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