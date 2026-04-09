Ignacia Antonia revela problema tras parto de su hija y pide ayuda en redes: "Se detendrá sola"

09 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Ignacia Antonia utiliza sus redes sociales para compartir prácticamente todo de su día a día, con trends de baile, pero sobre todo de su vida como madre primeriza.

Y es que ingresar a su cuenta de Instagram, donde acumula más de 10 millones de seguidores, es ingresar al diario de vida de la influencer y su experiencia con Amelia, su primera hija con el cantante urbano Ak4:20.

En ese contexto, la joven habló de uno de los diversos cambios en su cuerpo durante el posparto.

Ignacia Antonia pide ayuda a sus seguidores

Ignacia Antonia reveló que ha experimentado una fuerte caída de cabello tras el nacimiento de su retoña, por lo que pidió recomendaciones.

"¿Tips reales para la caída de pelo?", fue la pregunta que realizó la tiktoker en la ya conocida cajita de preguntas que tiene la red social de Meta.

Instagram @ignaciaa_antonia

Ante la pregunta, los usuarios no tardaron en aconsejarla sobre sus propias experiencias.

"En el postparto no hay remedio, la caída se detendrá sola", "mascarilla de café", "café" y "agua de arroz", fueron parte de los comentarios que recibió.

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