Equilibrada en tonos y elementos naturales: Kika Silva revela la acogedora decoración de su hogar

12 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Más allá de cómo se viste, el estilo personal de Kika Silva también se nota en su hogar. En sus historias de Instagram, la modelo compartió imágenes de la cálida decoración que exhibe su morada.

“Mi oficina, mi casa, mi templo”, escribió la también conductora sobre el diseño que ideó para equilibrar elementos, colores y formas naturales de manera estética y funcional.

La cálida decoración en el hogar de Kika Silva

En un primer registro, se observa el living de Kika, un ambiente donde sus muebles en tonos neutros, como el marrón y el gris, crean un elegante contraste con los toques de verde que aportan toda una variedad de plantas.

Instagram @kikasilvas

En el área del comedor, se repitió esa esencia acogedora con mesas de líneas suaves, cuadros en las paredes y flores que llenan de color todo el espacio. Un último registro muestra su terraza, un lugar abierto, decorado con un set de mesa para exteriores y más plantas.

"La vida que todos queremos", bromeó al final Kika Silva, en referencia a uno de sus perros que se encontraba descansando con total serenidad bajo los rayos del sol que iluminaron la terraza.

Instagram @kikasilvas

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