"Ya vendrán tiempos de...": El potente mensaje de Mane Swett en su cumpleaños que conmovió en redes sociales

12 abr. 2026 - 18:16 hrs.

Recientemente, Mane Swett celebró su cumpleaños y a través de una publicación en redes sociales, agradeció el cariño del público.

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó una foto soplando las velas de su festejo N°47 y junto a ello, un especial mensaje, donde se refirió a la compleja situación que aún vive por tener la tuición de su hijo.

"Gracias mi gente buena por todos sus saludos de cumpleaños, sus buenos deseos y la fuerza que me dan. Hoy solo puedo agradecer, ya vendrán tiempos de celebrar", expresó.



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"47 años y 1 mismo deseo, es hora de que se me cumpla", agregó finalmente, Mane Swett, aludiendo a que pronto quiere estar con su pequeño.

El poblema que vive Mane Swett

Hace ya un largo tiempo que Mane Swett vive un drama muy complejo. Su hijo se fue de vacaciones con su padre a Estados Unidos y no volvió más, comenzando allí un juicio por su tuición.

Si bien, la actriz ha perdido en varias de las instancias judiciales realizadas en ese país, ella sigue luchando por poder ver al pequeño.

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