"No me ha fallado nunca": Kel Calderón revela cuál ha sido su relación más estable

12 abr. 2026 - 17:00 hrs.

Kel Calderón publicó un video para comentar sobre su rutina de maquillaje, a la vez que compartía algunos datos que seguramente muchos de sus seguidores desconocían.

La influencer reveló, entre otras cosas, que su primera mascota fue una serpiente llamada Lágrima y que teme operarse los ojos pese a tener problemas de la vista. También habló con humor sobre un particular sentimiento de fidelidad que tiene desde muy joven.

La relación más duradera de Kel Calderón

"Mi única relación que no me ha fallado nunca", dijo la abogada para introducir el tema. "No sé por qué a mis amigas les parece tan gracioso, mi relación más estable es con mi desodorante", dijo la hija de Raquel Argandoña antes de contar su historia.

"Nunca he usado desodorantes como en barra o en aerosol, sino que la primera vez que usé un desodorante en mi vida fue de estos que vienen en un tubito", expuso.

"Y nunca probé otro más. Como que si funciona, ¿por qué lo iba a cambiar? Vivo en el terror de que se descontinúe o algo así", admitió finalmente.

Instagram @k3lcalderon

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