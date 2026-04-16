"¿A quién quiero engañar?": Meli Noto revela todas las cosas que pensó que no haría como madre y sí hizo

16 abr. 2026 - 13:00 hrs.

La vida de Melina Noto dio un giro completo desde la llegada de Alanna, su primera hija, y, por lo mismo, la periodista quiso ser transparente en redes sociales y revelar las cosas que jamás pensó que haría como madre.

Y es que, en palabras de la propia argentina, cuando estaba esperando que Alanna naciera, había pensado en una serie de cosas que haría y que no haría cuando la pequeña viniera al mundo, pero se tuvo que tragar sus propias palabras.

"Pueden creer que yo pensaba que iba a ir a una despedida de soltera en Brasil, con Alanna de un mes... ¿A quién quiero engañar?", partió diciendo la modelo entre risas.

Las cosas que Melina Noto jamás pensó que haría como madre

En esa línea, Melina afirmó que "dije que no íbamos a dormir todos en la misma cama o, por lo menos, iba a ser solamente el primer mes, y ahora lo más delicioso es dormir abrazadas".

Asimismo, agregó que "dije que iba a salir con mis amigas una vez cada 15 días y la iba a dejar; todavía no ha pasado. La vez que salí con mis amigas fue conmigo (Alanna), fue junta de mamis".

"Ni hablar que dije que a los cinco meses iba a volver a trabajar, sin ningún problema, y que ella me iba a acompañar, y ahora llevarla una hora y media en auto ida y vuelta...", añadió, recordando que renunció a su trabajo por la larga distancia con su hogar.

"Dije que iba a tener un súper banco de leche porque en Instagram se ven estas que sacan como 10 bolsas al día; bueno, no me estaría pasando. Por suerte estamos todo el día juntas, así que no lo necesitamos", cerró la periodista, dando a entender que la vida siendo madre cambia bastante entre la teoría y la práctica.

@melinoto Alguna que hayas dicho? ♬ sonido original - Melina Noto

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