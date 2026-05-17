"Belleza de tu mamita 100%": Los eogios a Laura de la Fuente por sus fotos en las playas de Rapa Nui

17 may. 2026 - 18:00 hrs.

Hace poco Angélica Castro y Laura de la Fuente regresaron de su maravilloso viaje a Rapa Nui, donde madre e hija se deleitaron con los moáis, las tierras sagradas, el viento y el mar.

Ya desde casa, la hija de Cristián de la Fuente publicó en Instagram unas postales para recordar su disfrute en la playa Anakena, famosa por sus palmeras y su arena blanca.

Elogios a Laura de la Fuente

Laura tomó el sol con un bohemio bikini marrón de dos piezas, con un estilo artesanal. Tanto el top de triángulo como la parte inferior, de corte bajo, tenían detalles ribeteados en tonos beige.

Instagram @laudelafuentec

Las imágenes generaron los elogios de sus seguidores, donde su fan número uno fue su madre, quien escribió que Laura lucía "soñada".

"Simplemente hermosa"; "Linda, preciosa y lo más importante, ¡con un corazón enorme!"; ¡Oh, máquina, Lau! Belleza de tu mamita 100% y deporte de tu papá, sin duda"; expresaron algunos internautas.

Instagram @laudelafuentec

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