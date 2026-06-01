"Mucho suspenso": Jorge Arecheta adelanta su participación en Sofía en peligro

01 jun. 2026 - 16:30 hrs.

Jorge Arecheta es la nueva incorporación a la segunda teleserie vertical de Mega; hablamos de Sofía en Peligro.

Precisamente, el reconocido actor cuenta con una gran trayectoria en las teleseries de Mega. Sin embargo, esta será su primera incursión en el formato vertical.

En este MegaShorts, Arecheta dará vida a un joven policía que se verá envuelto en una trama llena de suspenso y drama.

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Jorge Arecheta habla de su personaje en la teleserie vertical

"Estoy interpretando a Nicolás, que es un joven policía. Una historia que tiene mucho suspenso, tiene estos como dramas psicológicos que la gente va a dudar de algunos personajes, quién es el bueno y quién es el malo", expresó Arecheta.

Enseguida, comentó que el desafío para los actores es demostrar las emociones y sensaciones en un período muy acotado. Sin embargo, aseguró estar muy entusiasmado por esta nueva producción.

"Me parece muy interesante explorar en estos nuevos formatos y que el canal se atreva a probarlo, así que aquí estamos", cerró Arecheta.

Todo sobre Sofía en peligro