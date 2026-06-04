La jocosa experiencia de Inna Moll y Emilia Dides con una exótica fruta en México: "Le echamos muchas ganas"

04 jun. 2026 - 13:00 hrs.

Emilia Dides llegó a Costa Rica para asistir a la elección de la representante de ese país en el Miss Universo 2026, pero antes estuvo unos días en México con la actual Miss Chile, Inna Moll.

A las amigas se les vio disfrutar de paseo con la hija de la cantante en el país azteca, donde luego experimentaron una decepción cuando quisieron deleitarse con una exótica fruta.

La decepción de Emilia Dides e Inna Moll en México

Inna Moll publicó en Instagram un video en el que, junto a Emilia Dides, se disponía a probar el fruto típico de México, que les costó "20 lucas".

"Vamos a comer algo entretenido porque vamos a hacer un asado. Pero encontramos esto en el súper y no nos pudimos resistir", detalló. "Esto que tengo se llama yaca. Debe pesar ¿cuánto? ¿5 o 6 kilos?", comentó, antes de disponerse a abrir el enorme ejemplar.

Instagram @innamoll

Las modelos buscaron distintas herramientas para, con gran esfuerzo, tratar de quebrar la dura corteza de la yaca, que se resistía a abrirse. Luego de golpearla con un martillo de cocina y escarbar con un cucharón y un gran cuchillo, la partieron en dos.

Sin embargo, se sintieron totalmente decepcionadas cuando probaron la pulpa, que lucía pegajosa y sin vida. "No sabe a nada", decía Moll entre risas. "Qué asco la leche", comentó Dides mientras tocaba la sustancia con sus dedos.

En ese punto, una tercera persona fuera de cámara les mostró un video sobre la fruta, donde lucía fresca y muy diferente a la de ellas. "¿Por qué la pela así como si fuera nada? Viste, yo sabía que era fácil de abrir", comentó la cantante, sorprendida.

Tras echar una última mirada a su yaca, llegaron a una conclusión. "Está más oscura, se ve como caca. Está podrida", dijeron, sin parar de reír. "Bueno, lo intentamos. Lo lamentamos muchísimo, le echamos muchas ganas a esta situación. Pero yo creo que fue un error de la maduración de nuestro producto", concluyó Moll.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inna Moll (@innamoll)

Todo sobre Emilia Dides