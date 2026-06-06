La reflexión de Angélica Castro frente al espejo: "Mi verdadero reflejo es la mujer que construí"

06 jun. 2026 - 18:00 hrs.

"A veces creemos que el espejo devuelve una imagen, pero muchas veces devuelve preguntas". Con esa frase, Angélica Castro abrió una profunda reflexión sobre el crecimiento personal.

Este mensaje lo compartió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que observa su propio reflejo, vestida con un look elegante de top negro con flecos y el cabello recogido en un moño alto.

Reflexión de Angélica Castro

"La mujer que soy mira a la mujer que he ido construyendo y, entre ambas, todas las versiones que sobrevivieron, aprendieron y volvieron a empezar", expresó Angélica Castro en su publicación.

La actriz admitió que, más allá de lo que se puede ver en el cristal, el verdadero reflejo "está en todo lo que fuimos y somos capaces de sostener".

También profundizó en la idea de que la mujer que admira en el espejo habita en su interior, en un espacio íntimo, una dimensión interna que solo ella es capaz de ver. "Mi verdadero reflejo es la mujer que construí y sigo construyendo día a día", concluyó.

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