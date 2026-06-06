"Como una copita de vino": Gala Caldirola cautiva a sus seguidores con un audaz total look en tono cherry

06 jun. 2026 - 20:00 hrs.

El intenso tono cereza, con su característico matiz burdeos, sigue siendo tendencia absoluta en el mundo de la moda. Gala Caldirola aprovechó este auge para deslumbrar con un audaz look monocromático

"¿Os gusta el color cherry?", escribió la influencer española en su cuenta de Instagram. Allí compartió un video donde detalla el proceso de creación de este estilismo que cautivó a sus seguidores.

Gala Caldirola en total look cherry

Para esta propuesta, Gala combinó unas pantys cereza con shorts de corte alto y un top asimétrico, ambas piezas confeccionadas en cuerina. Como calzado, seleccionó unas botas altas de tacón a tono.

Instagram @galadrielcaldirola

Lejos de detenerse ahí, la polola de Luis Jiménez intensificó la apuesta sumando más elementos burdeos, como una gabardina de cuerina, una cartera de mano y gafas de sol oscuras.

Encantados con esta llamativa propuesta, algunos de sus fans le dejaron comentarios como: "Mi flor de cerezo fav", "Ese color es tuyo, ami", "Como una copita de vino", "Ese color no nos viene a todas, pero a ti wow", entre otros.

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