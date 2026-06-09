"¡Es algo que me faltaba!": Alejandra Fosalba reveló los detalles de su rol antagónico en Sofía en Peligro

09 jun. 2026 - 19:15 hrs.

Muy pronto podrás disfrutar de la segunda teleserie vertical de Megashorts. Sofía en Peligro llegará por todas nuestras plataformas con una historia cargada de intriga, crimen y suspenso y qué mejor que una de sus protagonistas adelante algunas sorpresas de la ficción.

Se trata de Alejandra Fosalba, quien estuvo en Verdades Ocultas y Juego de Ilusiones de nuestra área dramática. ¿Qué es lo que se viene?

"Voy a incursionar en las teleseries verticales. Mi personaje se llama Bárbara, es de la policía de investigaciones, es obviamente la mandamás", reveló la actriz.

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Pero esta posición de poder no fue gratuita. "Es una mujer que llegó al lugar donde llegó por mucho trabajo y no va a dejar que puesto por nada del mundo y va a hacer lo que haya que hacer por mantenerlo, incluso si significa... deshacerse de alguien", agregó Fosalba con misterio.

Los desafíos de ser una villana

Pese a que Bárbara pertenece a los altos mandos de la policía, tiene un lado oscuro que a la artista le encantó explorar.

"¡Es algo que me faltaba! He hecho de todo y me encantó, porque el personaje es realmente misterioso, tiene algo muy especial, un trasfondo importante y creo que puedo indagar ahí y hacer algo muy entretenido", declaró.

"Megashorts se viene power. Me encanta estar aquí", cerró.

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