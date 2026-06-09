"¡Es algo que me faltaba!": Alejandra Fosalba reveló los detalles de su rol antagónico en Sofía en Peligro
Muy pronto podrás disfrutar de la segunda teleserie vertical de Megashorts. Sofía en Peligro llegará por todas nuestras plataformas con una historia cargada de intriga, crimen y suspenso y qué mejor que una de sus protagonistas adelante algunas sorpresas de la ficción.
Se trata de Alejandra Fosalba, quien estuvo en Verdades Ocultas y Juego de Ilusiones de nuestra área dramática. ¿Qué es lo que se viene?
"Voy a incursionar en las teleseries verticales. Mi personaje se llama Bárbara, es de la policía de investigaciones, es obviamente la mandamás", reveló la actriz.
Pero esta posición de poder no fue gratuita. "Es una mujer que llegó al lugar donde llegó por mucho trabajo y no va a dejar que puesto por nada del mundo y va a hacer lo que haya que hacer por mantenerlo, incluso si significa... deshacerse de alguien", agregó Fosalba con misterio.
Los desafíos de ser una villana
Pese a que Bárbara pertenece a los altos mandos de la policía, tiene un lado oscuro que a la artista le encantó explorar.
"¡Es algo que me faltaba! He hecho de todo y me encantó, porque el personaje es realmente misterioso, tiene algo muy especial, un trasfondo importante y creo que puedo indagar ahí y hacer algo muy entretenido", declaró.
"Megashorts se viene power. Me encanta estar aquí", cerró.