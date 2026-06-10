"Siempre hay que estar": Denisse Campos aclara mensaje dedicado a Daniella antes de operación

10 jun. 2026 - 17:40 hrs.

Denisse Campos se refirió este martes a los rumores que hablaban de una eventual reconciliación con su gemela, Daniella.

Y es que la exmodelo compartió hace unos días un preocupado mensaje, donde mandó apoyo a alguien por una operación.

Sin mencionar ni etiquetar a nadie, los usuarios rápidamente la vincularon a Daniella, quien justamente a esa hora ingresaba al quirófano.

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Mensaje era para Daniella Campos

Especulaciones iban, especulaciones venían y por eso decidió aclarar la situación este miércoles.

En conversación con FM Dos, Denisse confirmó que el mensaje efectivamente iba dirigido a su gemela, debido al complejo momento.

"Solo comentar que fue por una preocupación, ya que la operación era bastante complicada y bastante larga", indicó.

Asimismo, reveló que la operación de su hermana se prolongó por casi ocho horas y que, pese a estar distanciada hace años, en momentos así "siempre hay que estar".

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