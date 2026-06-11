Gino Mella y Vania Rivas celebran su matrimonio con las emociones a flor de piel: "Nos pusimos muy nerviosos"

11 jun. 2026 - 14:50 hrs.

Gino Mella y Vania Rivas celebraron su matrimonio civil este 10 de junio en una ceremonia íntima y llena de emociones, cuyas imágenes compartieron en Instagram.

"Estoy casado con el amor de mi vida", escribió el cantante urbano sobre un breve video del momento en el que pronunciaron sus votos y cada uno puso el anillo en el dedo del otro.

Un día después del "sí quiero", el artista detalló la experiencia y habló sobre su luna de miel y sus planes de boda religiosa.

El matrimonio de Gino Mella y Vania Rivas

"Fue hermoso. Yo creo que es el momento que más estaba esperando en mi vida. Estaba muy ansioso de que llegara este día porque le pedí matrimonio hace muchos meses en Japón, así que la espera se hizo eterna", expresó Gino Mella en declaraciones a Página 7.

Instagram @ginomella

"Cuando llegó el ‘acepto’, nos pusimos muy nerviosos porque era crear una nueva historia en nuestras vidas", detalló, antes de confesar que estuvo a punto de llorar al ver las lágrimas de Vania. "Yo intenté aguantarme lo más que pude", admitió.

El intérprete de temas como "Mujeriego" y "El amor de tu vida" reveló que por ahora no harán el tradicional viaje de recién casados.

"La gran luna de miel será el próximo año, después de la ceremonia religiosa. Pero ahora quisimos escaparnos a un hotel y disfrutar de nuestra intimidad, como volver a pololear, conversar, comer rico y quedarnos hablando hasta tarde", explicó.

Instagram @ginomella

En una de sus más recientes historias, Mella compartió una imagen donde se lo ve con su esposa en lo que parece una habitación de hotel, presumiendo sus alianzas de matrimonio. "Recién casados", escribió.

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