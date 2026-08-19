Pamela Leiva recuerda el duro episodio que la llevó a decidir no ser mamá: "Requiere harto sacrificio"

19 ag. 2026 - 15:10 hrs.

Pamela Leiva conoce lo que se siente llevar un bebé en su vientre. Años atrás, la humorista perdió un embarazo de tres meses, tiempo suficiente para conectar con su lado maternal.

"Para la pandemia decidí que no iba a ser mamá. Perdí una guagüita y eso fue también lindo, o sea, lindo en el sentido de conocerme en ese ámbito", dijo en una entrevista con Tanza Varela, donde explicó los motivos para tomar esa importante decisión.

Las razones de Pamela Leiva para no tener hijos

"Yo viví mi embarazo a full, yo digo que soy mamá igual, aunque mi guagüita no está acá (...) Fue un embarazo chiquitito, pero yo estuve súper embarazada. Lo sentí desde el momento en que se empezó a formar en mí. Le puse nombre a mi guagua", recordó Pame Leiva durante su participación en el pódcast de la Revista Sarah.

"Lamentablemente mi guagüita no llegó, pero también esa experiencia me sirvió para tomar la decisión. No voy a ser mamá. Esa responsabilidad no la quiero hoy día en mi vida", expuso. En ese punto, Varela le pidió profundizar sobre sus motivos.

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"Yo creo que darme cuenta de muy chica que ser mamá es un gran trabajo y que requiere harto sacrificio. Yo soy hija de una mamá soltera, soy hermana de mamá soltera, soy prima de mamá soltera. Entonces yo viví in situ lo que significa maternar sola, lo que significa cómo te cambia la vida una guagua en una casa", explicó.

"Desde muy niña viví como ese lado de responsabilidad y yo dije... 'Chuta, no quiero esa responsabilidad en mi vida', a pesar de que creo que los niños son maravillosos, pero me gusta mi vida como está", enfatizó.

Leiva comentó que esa libertad le ha permitido acompañar y apoyar al máximo a su madre y su hermana. "Si fuera mamá, quizás mis energías estarían más en otro lado. Tengo dos sobrinas que son mi vida", finalizó.

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