Protagonizada por Paula Luchsinger y Andrew Bargsted: Así puedes ver Libérame, la nueva vertical de Mega

06 oct. 2026 - 16:31 hrs.

Atención, fanáticos de las teleseries, porque este lunes 12 de octubre será el gran estreno de Libérame, la nueva teleserie vertical de MegaShorts.

La historia sigue la vida de Laura (Paula Luchsinger), una mujer que ha vivido largo tiempo al alero de una pareja violenta y controladora. Sin embargo, cuando logre escapar de sus garras, se verá envuelta con un misterioso hombre que será cómplice y salvador.

Se trata de Javier (Andrew Bargsted), un hombre con el que se quedará encerrada en el ascensor del edificio y que, durante esos momentos de tensión, descubrirá que tiene un buen propósito detrás de su misteriosa presencia.

Libérame / MegaShorts

¿Dónde ver Libérame?

Libérame publicará sus cinco primeros episodios de manera gratuita en Mega Go, mientras que el resto podrás disfrutarlos a través de una suscripción de $2.490.

En la misma plataforma están las otras producciones de MegaShorts como Salvando a Ema, Sofía en Peligro, Cásate, pero conmigo y todos los contenidos de nuestro canal.

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