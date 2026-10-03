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Adiós al cabello rubio: Vesta Lugg se convierte en 'abogada y gerenta del amor' con inesperado cambio de look Instagram @vestalugg

Adiós al cabello rubio: Vesta Lugg se convierte en "abogada y gerenta del amor" con inesperado cambio de look

  • Por Roselín Acosta

Vesta Lugg dio inicio a una nueva y emocionante era en su carrera musical con el lanzamiento oficial de su álbum "Gerenta del amor". No obstante, esta faceta artística vino acompañada de una gran sorpresa.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante cautivó a sus fanáticos al presumir un radical y fantasioso cambio de look con el que se despide de su melena rubia platinada

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Nuevo estilo de cabello de Vesta Lugg

"Por esta noche, soy abogada y gerenta del amor", expresó Vesta Lugg en una publicación donde dejó al descubierto una audaz melena corta en un vibrante tono rosa.

Instagram: @vestalugg

La destacada intérprete, influencer y empresaria reconoció que esta llamativa transformación estética fue posible gracias al talento de su estilista de confianza, Gonzalo Leónidas.

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Las muestras de cariño y admiración no se hicieron esperar entre sus fans, quienes le dejaron elogios como: "Soy fan de este pelo", "Dio pelo, dio look, dio buen CD", "Wow, se ve demasiado hermosa y auténtica con ese look" y "Todo que ver ese rosita".

 
 
 
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