Así se maquilla Skar Labra a días de someterse a una rinoseptoplastia

04 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Skarleth Labra continúa avanzando en su recuperación tras someterse a una rinoseptoplastia para mejorar la función de su tabique nasal y corregir estéticamente su nariz.

En medio de este proceso, la influencer compartió en un reel en su cuenta de Instagram cómo maneja su rutina de maquillaje actualmente.

¿Cómo se maquilla Skarleth Labra tras su rinoseptoplastia?

Skar Labra inicia su jornada con una rutina de skin care que consiste en el uso de tónico facial, un sérum antiedad de La Roche Posay, contorno de ojos, hidratante y un protector solar de la marca coreana Beauty of Joseon.

Instagram: @skarleeeeeeeeeth

Para dar paso al maquillaje, la joven cuida la zona de su nariz y aplica correctores, contorno en crema y polvos selladores para uniformar la piel. Luego, se encarga de definir sus cejas, aplicar rubor en las mejillas y añadir un toque de iluminador para aportar luminosidad al rostro.

La bailarina culminó su look maquillando sus labios con tonos rosados y gloss, y resaltando su mirada con un delineador y máscara de pestañas.

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