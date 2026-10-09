"Estoy pa' dentro con la poca empatía": Milagros Zabaleta por comentarios malintencionados tras aluvión

09 oct. 2026 - 12:00 hrs.

A raíz del aluvión que afectó a la comuna de Las Condes y la dejó en alerta roja junto a otras nueve comunas de la Región Metropolitana, algunos comentarios en redes sociales dejaron en evidencia cierta falta de empatía por la tragedia tras haber ocurrido en una zona de altos ingresos.

La influencer Milagros Zabaleta, hija del actor Jorge Zabaleta, usó su cuenta de Instagram para hacer sus descargos ante esta situación: "Estoy pa' dentro con la poca empatía de algunas personas".

Y añadió que "hay gente desaparecida, herida, familias con sus casas inundadas de barro, personas que lo perdieron todo, animales desaparecidos, ¿y aún así hay gente diciendo que no siente empatía, o peor todavía, burlándose? De verdad no entiendo cómo funcionan sus cabezas, hue...".

Debido a que Chile ha pasado por muchos desastres naturales, la población ha mostrado lo mejor de sí en ayuda de quienes lo necesitan. Milagros Zabaleta hizo un llamado a que en esta oportunidad no sea distinto.

"La madre naturaleza no discrimina a nadie. Las tragedias no distinguen entre regiones, clases sociales, ideologías, ni colores políticos. Hoy les tocó a ellos, pero mañana nos podría tocar a cualquiera de nosotros", dijo.

Y agregó que "así como todos nos unimos y apañamos cuando queda la cag... en Viña, en el sur o en cualquier rincón de Chile, ahora nos toca volver a hacerlo. Al final somos todos chilenos y cuando una parte de nuestro país sufre, no podemos simplemente mirar para el lado".

"No se trata de dónde pasó ni de quiénes son los afectados. Se trata de tener un mínimo de humanidad y empatía. No debería importar de dónde viene alguien para que su dolor nos importe", cerró.

Instagram de @milozabaleta

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