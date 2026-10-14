La ex chica reality Simone Mardones muestra los estragos de la lluvia en su casa: "Se nos cayó el techo"

14 oct. 2026 - 15:00 hrs.

La tormenta que azotó Santiago este martes dejó severas secuelas en la casa de Simone Mardones. La actriz, comunicadora y ex chica reality afirmó estar en shock tras colapsar parte del techo del hogar que comparte con sus hijos.

"Tengo que registrar esto, perdón. Toda mi casa se está lloviendo, completa. ¡Es impresionante!", dijo en uno de los videos en los que mostró los estragos de la intensa lluvia.

Inundación en casa de Simone Mardones

En uno de los registros, Mardones recorrió la cocina y el living de su vivienda. El agua no paraba de caer desde el techo, parte del mobiliario estaba mojado y el piso totalmente inundado.

"Mi casa está llovida completa. Lo que pasó es que hay otra casa arriba y en la terraza de arriba estos granizos eran tan grandes que se hicieron nieve y la nieve tapó todas las cañerías; entonces no circulaba el agua", explicó.

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En una siguiente grabación se la vio más serena, preparando zapallos en su cocina. "Se nos cayó el techo; mi casa está… solo hay agua. Estamos todos bien, afortunadamente; mis niños están en la casa de su papá, así que estoy… estoy en estado de shock todavía", expresó.

Más tarde publicó un mensaje escrito para resumir su experiencia. "Una parte de nuestro hogar no tiene techo. Muros y cielos húmedos que en algún momento cederán por la gravedad.

Goteras, millones", escribió.

"Preocupación por el futuro de nuestra casa, mucha. Pero agradecer que de salud estamos todos bien", agregó, antes de dejar una reflexión.

"La vida nos sigue poniendo a prueba en este año que ha sido muy duro para nuestra familia. Pero yo soy una convencida de que la vida no te pone nada en frente que no puedas solucionar", concluyó.

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