Dominga López explica la razón por la que decidió borrarse dos tatuajes: "Son parte esencial de mí"

21 oct. 2026 - 15:30 hrs.

Dominga López se está preparando para representar a Chile en el Miss Universo 2026, evento que tendrá lugar el 24 de noviembre en Puerto Rico.

Desde el 8 de ese mes las concursantes empezarán a congregarse en la isla para las pruebas preliminares, donde la modelo seguramente quiere lucir impecable. Mientras tanto, asistió a una clínica en Santiago especializada en eliminación de tatuajes.

Borrado de tatuajes de Dominga López

La Miss Universo Chile 2026 compartió un video en sus historias de Instagram, donde se la ve acostada en una camilla mientras un especialista aplica un tratamiento láser para borrar un tatuaje en su brazo con la inscripción "The Moon" (La Luna).

Instagram @domin6a

"¡Amo mis tatuajes y son parte esencial de mí! Y como los amo, siempre me molestó y me hizo ruido visual que hay dos que me hice muy joven que quedaron mal hechos y mal cicatrizados", confesó la modelo.

López comentó que decidió acudir a un centro estético que cuenta "con la mejor tecnología disponible en el país" para este tipo de procedimientos.

"Llevamos dos sesiones, la textura ha mejorado muchísimo y ya está bajando la intensidad de la tinta", finalizó, sin llegar a detallar cuál es el otro tatuaje que desea eliminar.

Instagram @domin6a

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