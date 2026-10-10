Con elegantes estampados: Dominga López deslumbra en Puerto Rico con dos outfits llenos de glamour

10 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Dominga López se encuentra en Puerto Rico y aprovecha cada momento para conocer junto a otras candidatas a este hermoso país, sede del Miss Universo 2026.

A través de Instagram, la representante chilena comparte con entusiasmo cada una de las experiencias que vive durante el recorrido turístico y los looks llenos de glamour que luce en cada ocasión.

Looks estampados de Dominga López en Puerto Rico

En una de sus primeras apariciones en tierras boricuas, la modelo posó con un vestido largo de estampado de cebra. El diseño resaltó por tener una sola manga y aberturas estratégicas que dejan ver con sutileza parte de su abdomen y su pierna izquierda.

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Una bandana estampada a blanco y negro sobre su cabeza, lentes de sol y sandalias de plataforma nude fueron los elementos que elevaron esta pieza del diseñador venezolano Lennín Villarroel.

Dominga deslumbró en otra oportunidad al vestir un elegante conjunto azul de crop top y amplia falda larga, ambas prendas estampadas con rosas negras.

Este atuendo, también obra de Lennín Villarroel, lo complementó solo con unas sandalias de plataforma en tono nude y su banda de Miss Universo Chile.

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