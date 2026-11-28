28 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Forbes México volvió a celebrar su Gala Mujeres Poderosas, un evento que busca destacar el rol femenino en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Este año una de las principales convocadas fue la actriz y productora de cine Belén Soto.

La chilena acudió a la cena con un elegante look sastre elevado con accesorios de casas de moda internacionales y un toque personal que no pasó desapercibido.

El poderoso look de Belén Soto

En las fotos que compartió en sus historias de Instagram, Belén Soto posa con un traje sastre de color crema confeccionado por la marca francesa Sandro Paris. El conjunto está compuesto por un blazer entallado y unos pantalones de corte recto.

Instagram @belen_soto

Esto lo acompañó con zapatos de tacón en punta a tono, una cartera acolchada de Chanel en color claro y un reloj de la firma Omega. Sin embargo, el toque más distintivo de su atuendo estuvo en el cuello, donde incorporó una flor de tela en tono tierra.

Según explicó la propia actriz en sus registros, ese adorno floral fue un "invento" que aportó su sello personal a la propuesta.

Instagram @belen_soto

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