28 nov. 2026 - 20:10 hrs.

En un nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, viajamos hasta Rucalleco, una pequeña localidad cercana a la comuna de Lumaco, en el sur de Chile, para conocer la tradicional Fiesta de la Cruz de San Francisco, una celebración campesina en la que los vecinos agradecen al santo por las siembras y le piden protección para sus animales y futuras cosechas.

En esta ocasión, Tani Tamu, una joven de 26 años de Rapa Nui, llegó hasta el lugar para descubrir las costumbres del campo chileno y compartir parte de su propia cultura.

Durante su visita, conoció el trabajo de los campesinos, aprendió sobre el uso de los bueyes para preparar la tierra y participó en distintas labores rurales, como la recolección de huevos y la elaboración de tortillas al rescoldo.

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La celebración de la Cruz de San Francisco

Junto a las familias del sector, Tani participó en la instalación y ornamentación de la cruz del trigo, una antigua tradición campesina que busca proteger los sembrados de las heladas y otros factores que puedan afectar la cosecha. La cruz se deja en el campo durante la noche y al día siguiente se cambia de posición como parte de la ceremonia.

La jornada también estuvo marcada por la gastronomía y la música. Tani compartió con las vecinas la preparación del po’e, un queque tradicional de Rapa Nui, mientras los habitantes de Rucalleco se organizaban para recibir a los participantes de la celebración.

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