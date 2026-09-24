Con polémico arbitraje y eliminación de Copa América: El amargo último duelo de La Roja ante Canadá

24 sept. 2026 - 16:30 hrs.

La Roja y Canadá se volverán a ver las caras este sábado 26 de septiembre, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones, donde Chile tiene una leve ventaja en el breve historial.

En el inconsciente colectivo de los hinchas está presente el último apretón que tuvo el Equipo de Todos con los canadienses, uno que estuvo lleno de polémicas y que significó la eliminación de la Copa América 2024.

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El último antecedente corresponde al sábado 29 de junio de 2024, cuando el equipo que era dirigido por Ricardo Gareca se jugaba su última opción para avanzar en la cita continental.

Si bien La Roja no mostró grandes ideas, las decisiones incorrectas del árbitro Wilmar Roldán pesaron en el partido.

El juez omitió una agresión de Möise Bombito sobre Rodrigo Echeverría, jugada que pudo significar la tarjeta roja para el canadiense.

Pero la polémica no quedó ahí, ya que a los 27 minutos, el colombiano cobró una discutible falta de Gabriel Suazo que significó su doble amarilla y posterior roja.

Así Chile se fue eliminado de la Copa América sin anotar un gol en todo el torneo y con una pobre idea futbolística que se repitió en las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026.

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¿Cuándo y dónde ver a Canadá vs. Chile por un amistoso FIFA?

El duelo de Canadá frente a Chile será este sábado 26 de septiembre a las 19:45 horas de Chile, en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá.

El partido será transmitido por la señal de aire de Mega y la plataforma MegaGO, que contará con el trío conformado por Iván Zamorano, Rodrigo Sepúlveda y Claudio Palma, además de Camila Romero con la información de cancha.

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