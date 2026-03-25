Ante alza histórica de combustibles: Estos son los descuentos en bencinas disponibles para este jueves

25 mar. 2026 - 17:00 hrs.

Este jueves 26 de marzo subieron los combustibles. Es un enunciado doloroso para el bolsillo, pero real y que tiene un impacto directo en quienes conducen vehículos de forma habitual.

Recordemos que la medida, impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, elevó en al menos $370 por litro las bencinas y cerca de $580 el diésel.

En este complicado contexto, encontrar maneras de ahorrar con descuentos en bencinas representa una buena oportunidad para llegar a fin de mes con un poco más de holgura.

ATON

Descuentos en bencina este jueves

Las principales cadenas de estaciones de servicios en el país -Copec, Shell y Aramco- cuentan con convenios activos que permiten acceder a rebajas este jueves, las cuales son las siguientes:

App Copec : Los nuevos usuarios obtendrán $50 de rebaja por cada litro de combustible en la primera carga.

: Los nuevos usuarios obtendrán $50 de rebaja por cada litro de combustible en la primera carga. Tarjeta de crédito de Coopeuch : Todos los días jueves los clientes de Coopeuch podrán acceder a $100 de descuento por litro pagando con sus tarjetas de crédito, a través de la app Copec. Modalidad cashback.

: Todos los días jueves los clientes de Coopeuch podrán acceder a $100 de descuento por litro pagando con sus tarjetas de crédito, a través de la app Copec. Modalidad cashback. Tarjetas de crédito BCI: Al pagar con las tarjetas de crédito BCI los clientes podrán obtener $100 de descuento por litro de combustible en Copec (equivale a 7% de cashback). Oferta válida los jueves.

Micopiloto : Durante todo marzo ofrece un descuento de $50 por litro de combustible en la primera compra a través de la App Micopiloto de Shell.

: Durante todo marzo ofrece un descuento de $50 por litro de combustible en la primera compra a través de la App Micopiloto de Shell. Cumpleaños : Todos los usuarios de la app Micopiloto de Shell recibirán un descuento de $50 por litro el día de su cumpleaños, y es válido hasta seis días después de la fecha.

: Todos los usuarios de la app Micopiloto de Shell recibirán un descuento de $50 por litro el día de su cumpleaños, y es válido hasta seis días después de la fecha. Tarjeta de crédito ABC Visa: descuento de $150 por litro todos los jueves al pagar con la tarjeta de crédito ABC Visa en las estaciones adheridas de Aramco. Tope máximo de $10.000, el que se ve reflejado como abono al estado de cuenta.

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