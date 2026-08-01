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Programación de Mega para este domingo 2 de agosto: ¿Cuándo se emitirá la final de Miss Universo Chile 2026?
Este domingo 2 de agosto, Mega acompañará a los televidentes con una programación que combinará viajes, historias inspiradoras y casos que invitan a la reflexión.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de De Paseo. Más tarde será el turno de Tesoros de mi Barrio, para luego dar paso a otra entregaa de ¿A qué costo?, espacio que abordará impactantes historias sobre el uso de materias primas.
Y en el horario prime, podrás disfrutar de la gran final de Miss Universo Chile, el certamen de belleza que definirá a la representante de nuestro país en el próximo Miss Universo 2026.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 2 de agosto?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Tesoros de mi Barrio: 16:30 horas.
- ¿A qué costo?: 17:00 horas.
- Detrás del Muro (Lo mejor): 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Miss Universo Chile Gran Final: 22:10 horas.
- Dale Play (lo mejor): 00:30 horas.
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