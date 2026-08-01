Programación de Mega para este domingo 2 de agosto: ¿Cuándo se emitirá la final de Miss Universo Chile 2026?

01 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 2 de agosto, Mega acompañará a los televidentes con una programación que combinará viajes, historias inspiradoras y casos que invitan a la reflexión.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de De Paseo. Más tarde será el turno de Tesoros de mi Barrio, para luego dar paso a otra entregaa de ¿A qué costo?, espacio que abordará impactantes historias sobre el uso de materias primas.

Y en el horario prime, podrás disfrutar de la gran final de Miss Universo Chile, el certamen de belleza que definirá a la representante de nuestro país en el próximo Miss Universo 2026.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 2 de agosto?

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