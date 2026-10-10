Programación de Mega para este domingo 11 de octubre: ¿A qué hora se emitirá Atrapados 133?

10 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 11 de octubre, Mega ofrecerá una jornada con alternativas para quienes disfrutan de los viajes, la cultura y la investigación de casos policiales.

Durante la tarde, De Paseo invitará a los televidentes a conocer nuevos destinos, descubrir sus atractivos y adentrarse en las historias que dan vida a distintos rincones del país.

Más adelante, Atrapados 133 pondrá el foco en el trabajo policial con nuevos casos y procedimientos. El espacio conducido por Luis Ugalde mostrará distintas situaciones que requieren la intervención de los equipos de seguridad, acercando a los televidentes a la labor que realizan frente a estos hechos.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 11 de octubre?

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