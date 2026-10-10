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Programación de Mega para este domingo 11 de octubre: ¿A qué hora se emitirá Atrapados 133?
Este domingo 11 de octubre, Mega ofrecerá una jornada con alternativas para quienes disfrutan de los viajes, la cultura y la investigación de casos policiales.
Durante la tarde, De Paseo invitará a los televidentes a conocer nuevos destinos, descubrir sus atractivos y adentrarse en las historias que dan vida a distintos rincones del país.
Más adelante, Atrapados 133 pondrá el foco en el trabajo policial con nuevos casos y procedimientos. El espacio conducido por Luis Ugalde mostrará distintas situaciones que requieren la intervención de los equipos de seguridad, acercando a los televidentes a la labor que realizan frente a estos hechos.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 11 de octubre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Detrás del Muro (Lo mejor): 17:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 22:25 horas.
- Atrapados 133 (Fina Selección): 23:40 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (Lo mejor): 00:30 horas.
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