Programación de Mega para este domingo 15 de noviembre: ¿A qué hora se emitirá Atrapados 133?

14 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 15 de noviembre, Mega tendrá una amplia cobertura informativa del acontecer nacional, una tarde llena de deporte y una noche policial.

La Liga femenina de fútbol tendrá un duelo impactante entre Colo-Colo y Coquimbo Unido y luego, lo mejor de Detrás del Muro con sus sketches más divertidos.

En la noche, la investigación policial llegará a la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y situaciones policiales, mostrando el trabajo realizado frente a distintos procedimientos.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 15 de noviembre?

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