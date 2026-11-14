Atrapados 133 / Mega
Programación de Mega para este domingo 15 de noviembre: ¿A qué hora se emitirá Atrapados 133?
Este domingo 15 de noviembre, Mega tendrá una amplia cobertura informativa del acontecer nacional, una tarde llena de deporte y una noche policial.
La Liga femenina de fútbol tendrá un duelo impactante entre Colo-Colo y Coquimbo Unido y luego, lo mejor de Detrás del Muro con sus sketches más divertidos.
En la noche, la investigación policial llegará a la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y situaciones policiales, mostrando el trabajo realizado frente a distintos procedimientos.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 15 de noviembre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Liga Femenina. Colo-Colo vs Coquimbo Unido: 16:40 horas.
- Detrás del Muro (Lo mejor): 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:15 horas.
- Atrapados 133: 23:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (Lo mejor): 00:00 horas.
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