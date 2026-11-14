Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Luis Ugalde en Atrapados 133. Atrapados 133 / Mega

Programación de Mega para este domingo 15 de noviembre: ¿A qué hora se emitirá Atrapados 133?

  • Por Mega

Este domingo 15 de noviembre, Mega tendrá una amplia cobertura informativa del acontecer nacional, una tarde llena de deporte y una noche policial.

La Liga femenina de fútbol tendrá un duelo impactante entre Colo-Colo y Coquimbo Unido y luego, lo mejor de Detrás del Muro con sus sketches más divertidos. 

Lo más visto

En la noche, la investigación policial llegará a la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y situaciones policiales, mostrando el trabajo realizado frente a distintos procedimientos.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 15 de noviembre?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto