Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 12: Tradiciones chilenas en Fiestas Patrias
En un nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, repasamos el origen de por qué se celebran las Fiestas Patrias en el mes de septiembre y, también, recordamos costumbres con las que año a año los chilenos festejan.
El historiador Cristóbal García-Huidobro explicó en profundidad la historia de por qué el 18 de septiembre es un día tan importante para nuestro país.
También, Jaime Leyton se trasladó hasta San Sebastián y conversó con Jorge Yáñez, actor y creador del éxito "El gorro de lana", un clásico del folclore chileno.
La cueca y el Bafona
Por otro lado, Kathy Salosny llegó a Valparaíso para descubrir los tesoros, el patrimonio, la cultura y la identidad que aún se mantiene, con la ayuda de Osvaldo Cádiz, investigador y emblema del folclore.
Pero no fue solo indagar en la historia, pues la animadora también aprendió a bailar cueca, mientras que el historiador nos comentaba sobre los orígenes del característico baile nacional.
Finalmente, Joaquín Méndez aterrizó en el Bafona y Marianne Schmidt llegó al conocido "Quitapena", donde atendió y compartió con Carlos Caszely.
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