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Acceso a lo Nuestro - Temporada 2 - Capítulo 12: Tradiciones chilenas en Fiestas Patrias

  • Por Fernanda Vielma

En un nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro, repasamos el origen de por qué se celebran las Fiestas Patrias en el mes de septiembre y, también, recordamos costumbres con las que año a año los chilenos festejan. 

El historiador Cristóbal García-Huidobro explicó en profundidad la historia de por qué el 18 de septiembre es un día tan importante para nuestro país.

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También, Jaime Leyton se trasladó hasta San Sebastián y conversó con Jorge Yáñez, actor y creador del éxito "El gorro de lana", un clásico del folclore chileno.

Acceso a lo Nuestro

La cueca y el Bafona

Por otro lado, Kathy Salosny llegó a Valparaíso para descubrir los tesoros, el patrimonio, la cultura y la identidad que aún se mantiene, con la ayuda de Osvaldo Cádiz, investigador y emblema del folclore.

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Pero no fue solo indagar en la historia, pues la animadora también aprendió a bailar cueca, mientras que el historiador nos comentaba sobre los orígenes del característico baile nacional.

Finalmente, Joaquín Méndez aterrizó en el Bafona y Marianne Schmidt llegó al conocido "Quitapena", donde atendió y compartió con Carlos Caszely.

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Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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