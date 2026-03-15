Sujetos dispararon contra funcionario municipal: Revisa su detención en Atrapados 133
En este capítulo de Atrapados 133 se vivió una intensa persecución policial luego de que dos sujetos dispararan sin previo aviso contra un funcionario municipal en Estación Central.
Precisamente, Carabineros recibió un llamado donde se les avisaba que dos hombres abrieron fuego contra un funcionario municipal, al que afortunadamente no hirieron, y que luego se dieron a la fuga entre las calles de la comuna.
Fue así como una patrulla llegó hasta la zona de los hechos donde seguridad ciudadana tenía retenido a un sujeto que al parecer era uno de los sospechosos.
La captura de los acusados
Al llegar Carabineros, el hombre conversó un rato con ellos, pero al primer descuido comenzó a correr, dándose a la fuga de los funcionarios policiales, quienes iniciaron una persecución que duró algunos minutos, ya que gracias a seguridad ciudadana lograron detenerlo a tan solo unas cuadras de distancia.
Más adelante, y nuevamente gracias a la cooperación entre ambas fuerzas de seguridad, se logró capturar al otro involucrado en los hechos, pasando ambos a prisión preventiva.
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