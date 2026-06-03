Dale Play - Capítulo 94: ¿El equipo rojo seguirá en racha?

03 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Rosario Reyes, de 46 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $2:380.000. Su anhelo es viajar por el sur de Chile.

En esta ocasión, el equipo rojo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo González, quien fue acompañado por la actriz Ximena Rivas y el humorista Rodrigo González.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Cynthia Quijón, de 40 años, quien sueña con viajar a México con sus hijas. Asimismo, fue acompañada por la capitana Carolina Soto, quien a su vez reclutó al exfutbolista Coca Mendoza y la locutora Evelyn Bravo.

Dale Play / MEGA

¿Se van los tres millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play