Dale Play - Capítulo 95: Los rojos reciben a un soñador que desea contraer matrimonio

04 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Cynthia Quijón, de 40 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $900.000. Su anhelo es viajar a México con sus hijas.

En esta ocasión, el equipo amarillo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, quien fue acompañada por la actriz Loreto Aravena y el actor Romeo Singer.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Camilo Salinas, de 37 años, quien sueña con casarse por la iglesia. Asimismo, fue acompañado por su capitán Pelao Rodrigo González, quien a su vez reclutó a la actriz Mariana Loyola y a la conductora de televisión Andrea Hoffmann.

Dale Play / MEGA

Un nuevo soñador en Dale Play

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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