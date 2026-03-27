"Usted se parece a mi papá": Polillita cree que Francisco Melo podría ser su padre en Detrás del Muro

27 mar. 2026 - 23:50 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Polillita (Paola Troncoso) protagonizó una divertida interacción con Francisco Melo.

Durante el sketch, la niña miró fijamente al actor nacional y le dijo: "Usted se parece a mi papá ¿Quiere verlo?".

Tras esto, el personaje de Troncoso le mostró una foto de su padre, pero estaba cortada por la mitad y solo se veían sus piernas. Ante esto, Melo solo atinó a decir: "Ahh, me parezco, mira".

Detrás del Muro / Mega

La madre de Polillita

Finalmente, Polillita aseguró que su madre tenía un curioso interés en el actor nacional.

"Mi mamá lo admira mucho a usted. Yo una vez la pillé que, cuando estaba viendo la teleserie, ella dijo 'es narigón ese'. Yo lo quiero afiliar, dijo, porque mi mamá vendía AFP", expresó, provocando carcajadas en el estudio.

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