Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 95: Dos participantes quedan en la Puerta del Horno mega

El Internado - Capítulo 95: Dos participantes quedan en la Puerta del Horno

  • Por Mega

En el capítulo 95 de El Internado, Camila Nash aprovechó su condición de capitana del equipo verde para dejar a Kari Belén y Blu Dumay en la puerta del horno tras ganar una competencia de fuerza, precisión y paciencia. 

Por otra parte, Kari Belén se enojó con Adrián Pedraja por andar comentando las cosas que ambos hablan en su intimidad y confianza. Sin embargo, la joven sigue el consejo de Arenita e intenta recuperar la relación con él para mantenerse segura con los votos. 

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Es así como el español se aprovecha y comienza a realizar algunas propuestas indecentes a la modelo chilena. 

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Akemi y Mateucci aclaran su relación

Al mismo tiempo, Akemi Nakamura se entera que Luis Mateucci anda hablando a sus espaldas y diciendo que era ella quien lo estaba buscando de forma insistente. 

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En esa línea, la colombo-japonesa decide hablar con el argentina, quien admite que para él la relación es solo de amistad, pero no está cerrado a tener momentos de intimidad con ella, siempre y cuando todo vuelva a la normalidad. 

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