El Internado - Capítulo 95: Dos participantes quedan en la Puerta del Horno

18 mar. 2026 - 00:39 hrs.

En el capítulo 95 de El Internado, Camila Nash aprovechó su condición de capitana del equipo verde para dejar a Kari Belén y Blu Dumay en la puerta del horno tras ganar una competencia de fuerza, precisión y paciencia.

Por otra parte, Kari Belén se enojó con Adrián Pedraja por andar comentando las cosas que ambos hablan en su intimidad y confianza. Sin embargo, la joven sigue el consejo de Arenita e intenta recuperar la relación con él para mantenerse segura con los votos.

Es así como el español se aprovecha y comienza a realizar algunas propuestas indecentes a la modelo chilena.

El Internado / MEGA

Akemi y Mateucci aclaran su relación

Al mismo tiempo, Akemi Nakamura se entera que Luis Mateucci anda hablando a sus espaldas y diciendo que era ella quien lo estaba buscando de forma insistente.

En esa línea, la colombo-japonesa decide hablar con el argentina, quien admite que para él la relación es solo de amistad, pero no está cerrado a tener momentos de intimidad con ella, siempre y cuando todo vuelva a la normalidad.