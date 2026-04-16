El Internado - Capítulo 114: ¿Comienza una amistad entre Furia y Arenita?

16 abr. 2026 - 00:51 hrs.

En el capítulo 114 de El Internado, Blu Dumay por fin se atrevió a darse una ducha junto a Fabio Agostini, sorprendiendo a sus compañeros.

La cercanía entre Furia y Arenita es cada vez más fuerte y en esta ocasión, tuvieron una sincera conversación donde se contaron complejas situaciones de su pasado.

Al parecer, la relación de Tom Brusse y Camila Nash va viento en popa y el marroquí le hizo una promesa que dejó gratamente sorpendida a la influencer.

El Internado

La decisión de Agustina Pontoriero

La conversación entre Tom Brusse y Camila Nash continuó y hablaron sobre tener hijos y realizar un matrimonio en grande.

Tras la actividad en la chacra, Agustina Pontoriero, como capitana del equipo ganador, decidió sacar a Luis Mateucci y a Camila Nash de la competencia física.

Finalmente, vino el cambio de capitanes en los grupos, Furia le dejó su puesto a Akemi Nakamura, mientras que la trasandina al DJ.