El Internado - Capítulo 114: ¿Comienza una amistad entre Furia y Arenita?
En el capítulo 114 de El Internado, Blu Dumay por fin se atrevió a darse una ducha junto a Fabio Agostini, sorprendiendo a sus compañeros.
La cercanía entre Furia y Arenita es cada vez más fuerte y en esta ocasión, tuvieron una sincera conversación donde se contaron complejas situaciones de su pasado.
Al parecer, la relación de Tom Brusse y Camila Nash va viento en popa y el marroquí le hizo una promesa que dejó gratamente sorpendida a la influencer.
La decisión de Agustina Pontoriero
La conversación entre Tom Brusse y Camila Nash continuó y hablaron sobre tener hijos y realizar un matrimonio en grande.
Tras la actividad en la chacra, Agustina Pontoriero, como capitana del equipo ganador, decidió sacar a Luis Mateucci y a Camila Nash de la competencia física.
Finalmente, vino el cambio de capitanes en los grupos, Furia le dejó su puesto a Akemi Nakamura, mientras que la trasandina al DJ.
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