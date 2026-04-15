El Expulsado - Capítulo 11: Errores técnicos hunden a Kari Belén y es la nueva expulsada de El Internado

15 abr. 2026 - 11:25 hrs.

La noche de eliminación en El Internado dejó a Kari Belén fuera de la competencia tras una exigente prueba de cocina. El desafío fue un “pollo a la cazadora”, donde los errores técnicos marcaron la diferencia y terminaron por sentenciar su salida.

El plato de Kari presentó fallas clave, como no deshuesar correctamente el pollo y problemas en la ejecución general. Aunque logró completar la preparación, el resultado fue considerado insuficiente por los chefs, quienes destacaron la falta de técnica y precisión.

En contraste, Otakin también tuvo un desempeño débil, pero logró salvarse gracias al sabor de su preparación. Eso sí, el chef Yann Yvin fue claro en advertirle: estuvo entre los peores y su permanencia se debió, en gran parte, a que Kari lo hizo peor.

Kari Belén termina su fugaz romance con Adrián Pedraja dentro de El Internado

Ya en El Expulsado de Mega 2, Kari Belén se mostró tranquila con su salida, asegurando que, pese a las dificultades en la cocina, se lleva una experiencia positiva. Reconoció que el área culinaria fue su mayor desafío y que muchas veces sintió frustración y miedo durante las pruebas.

El capítulo también estuvo marcado por tensiones y reflexiones dentro del encierro, además de un repaso por el paso de Kari en el reality y su efímero romance con Adrián Pedraja. Con su salida, El Internado suma una nueva baja y abre paso a nuevos conflictos y dinámicas en la competencia.