¿Fanático de El Internado? Así puedes ver El Expulsado, la entrevista con el eliminado por Mega 2

29 abr. 2026 - 18:26 hrs.

Si sigues el día a día de El Internado, El Expulsado ya es un imperdible. El espacio se emite después de cada capítulo de eliminación en Mega, con su transmisión dedicada en Mega 2.

El programa se ha consolidado como el lugar donde cada eliminado puede hablar sin filtros sobre su paso por el encierro, repasando conflictos, emociones y los momentos más comentados del reality.

Con la conducción de Joaquín Méndez, las entrevistas han mostrado un lado más íntimo de los participantes, mezclando análisis, cercanía y también momentos de humor.

Cada entrevista cierra el paso de los participantes de El Internado

A lo largo de sus ya más de diez capítulos, han pasado distintos exjugadores como Berta Lasala, Maluco y Kari Belén, entre otros, quienes han entregado su versión de lo vivido.

Cada episodio funciona como una extensión del reality, permitiendo a los fanáticos entender mejor lo que ocurrió dentro de El Internado y conocer detalles que no siempre se ven en pantalla.

Si quieres seguir enganchado después de cada eliminación, El Expulsado en Mega 2 se ha convertido en la cita obligada.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



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