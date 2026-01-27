"Perdoné mucho": Berta Lasala contó detalles desconocidos de su quiebre matrimonial con Daniel Alcaíno

27 en. 2026 - 23:33 hrs.

En el capítulo 65 de El Internado, Berta Lasala contó detalles inéditos de su quiebre matrimonial con Daniel Alcaíno, luego de 20 años juntos.

Mientras conversaba con Furia y Agustina Pontoriero, la actriz reveló cómo comenzó su romance con el humorista: "Dejó a una mina por mí, eso fue terrible, me sentí mal, salió en la prensa, yo me banqué ese karma, lo viví, lo sufrí".

Luego, se refirió a la bullada separación: "Me separé hace 3 años, un actor muy famoso, comediante, como un Francella, que las hace todas, es muy bueno, pero es muy mujeriego".

El Internado

El quiebre matrimonial de Berta Lasala y Daniel Alcaíno

Luego, Agustina Pontoriero le preguntó si había sufrido mucho por las infidelidades: "Si, perdoné mucho, me autoflagelé, me puse gorda, fea, el tipo cada vez más famoso y cada vez más hundida. Él no se quería separar".

Finalmente, contó una experiencia que vivió con un actor chileno, luego de decir que los chilenos eran infieles: "Hacíamos una obra de teatro, éramos amigos todos, un día estábamos en el baño y se mete al baño y le digo 'no, soy una vieja para ti' y me dice 'ya bueno ya', es demasiado encantador".