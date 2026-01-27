"Perdoné mucho": Berta Lasala contó detalles desconocidos de su quiebre matrimonial con Daniel Alcaíno
En el capítulo 65 de El Internado, Berta Lasala contó detalles inéditos de su quiebre matrimonial con Daniel Alcaíno, luego de 20 años juntos.
Mientras conversaba con Furia y Agustina Pontoriero, la actriz reveló cómo comenzó su romance con el humorista: "Dejó a una mina por mí, eso fue terrible, me sentí mal, salió en la prensa, yo me banqué ese karma, lo viví, lo sufrí".
Luego, se refirió a la bullada separación: "Me separé hace 3 años, un actor muy famoso, comediante, como un Francella, que las hace todas, es muy bueno, pero es muy mujeriego".
El quiebre matrimonial de Berta Lasala y Daniel Alcaíno
Luego, Agustina Pontoriero le preguntó si había sufrido mucho por las infidelidades: "Si, perdoné mucho, me autoflagelé, me puse gorda, fea, el tipo cada vez más famoso y cada vez más hundida. Él no se quería separar".
Finalmente, contó una experiencia que vivió con un actor chileno, luego de decir que los chilenos eran infieles: "Hacíamos una obra de teatro, éramos amigos todos, un día estábamos en el baño y se mete al baño y le digo 'no, soy una vieja para ti' y me dice 'ya bueno ya', es demasiado encantador".
