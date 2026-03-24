Furia Scaglione y Luis Mateucci casi se van a los golpes en la chacra

24 mar. 2026 - 23:59 hrs.

En el capítulo 100 de El Internado se vivió un intenso momento entre Furia y Luis Mateucci durante la competencia del "huevo sagrado".

Y es que Mateucci comenzó a dar instrucciones sobre el juego, lo que terminó por molestar a la argentina, quien se descargó contra su compatriota de inmediato: "¿Por qué tenemos que escuchar todo el día lo que pensás? Pará flaco, no sos el coaching del grupo, cállate un poco, loco".

Mateucci, al ver que Furia estaba en una actitud a la ofensiva, se comenzó a burlar de ella y a realizar distintos gestos y cánticos que terminaron por hacer explotar a la participante.

El Internado / MEGA

Furia versus Mateucci

Más adelante, en la misma competencia, Furia alegó que la prueba no era justa porque la pregunta a Fabio Agostini fue muy sencilla. En ese momento, Mateucci se burló de ella, haciéndola enojar una vez más.

"Cerrá el ort... vos gil de mier...", dijo Furia, a lo que Mateucci afirmó que pronto se quedaría con todo lo que ella alguna vez logró.

"Vos sos un fraude, vos sos un fraude, no tenés personalidad, seguís jodiendo con todas las minas. Sos un machista de mier... Dale, vení, párate de manos, te rompo la cara, párate de manos, gil, párate de manos, gil. Ahí tenés tus dos minutos de cámara", gritó Furia, mientras la intentaban detener de irse contra el argentino.