"Me incita": Adrián Pedraja sorprende al confesar que tendría una noche íntima con Arenita en El Internado
En el capítulo 102 de El Internado, Adrián Pedraja sorprendió a todos al revelar que la persona con la que tendría una noche de pasión en el encierro sería Arenita.
Incluso la propia exreina pokemona se tomó esta decisión con mucha sorpresa y sonrisas, ya que a su parecer ella no es alguien "deseable" al interior de la casona.
"Estoy impactrueno, porque no sé, ni siquiera yo me presto para el juego de darme piquitos con nadie, no me ando mostrando, ando muy recatada", afirmó Arenita.
Adrián Pedraja revela por qué le atrae Arenita
Tras acusarse solo, Adrián contó las razones de por qué eligió a Arenita como su noche de pasión secreta.
"Ese carácter que tiene ella fuerte, creo que esa parte de ella es la que me incita a", explicó Adrián, mientras Tonka Tomicic aclaró que le gusta ser dominado.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Luis Mateucci y Michelle Peint vivieron una intensa noche de pasión en El Internado
-
Tom Brusse eligió a Kari Belén para una noche de pasión y despertó la rabia de Camila Nash en El Internado
-
Blu Dumay revela que se daría un beso apasionado con Camila Nash en El Internado
-
"Pequeño problema": Akemi Nakamura trató de "manicero" a Luis Mateucci en El Internado
-
"Váyanse a la mier...": Fabio Agostini y Kari Belén dejan la cocina tras insultos de Agustina en El Internado
-
"Desde ahora cocinan solos": Arenita fue amenazada y se rebeló contra los rojos en El Internado