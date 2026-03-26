"Me incita": Adrián Pedraja sorprende al confesar que tendría una noche íntima con Arenita en El Internado

26 mar. 2026 - 23:55 hrs.

En el capítulo 102 de El Internado, Adrián Pedraja sorprendió a todos al revelar que la persona con la que tendría una noche de pasión en el encierro sería Arenita.

Incluso la propia exreina pokemona se tomó esta decisión con mucha sorpresa y sonrisas, ya que a su parecer ella no es alguien "deseable" al interior de la casona.

"Estoy impactrueno, porque no sé, ni siquiera yo me presto para el juego de darme piquitos con nadie, no me ando mostrando, ando muy recatada", afirmó Arenita.

El Internado / MEGA

Adrián Pedraja revela por qué le atrae Arenita

Tras acusarse solo, Adrián contó las razones de por qué eligió a Arenita como su noche de pasión secreta.

"Ese carácter que tiene ella fuerte, creo que esa parte de ella es la que me incita a", explicó Adrián, mientras Tonka Tomicic aclaró que le gusta ser dominado.