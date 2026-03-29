Camila Nash explota tras piquito entre Tom Brusse y Kari Belén en divertido desafío: Él negó todo

29 mar. 2026 - 23:35 hrs.

En el capítulo 103 de El Internado, Tom Brusse y Kari Belén participaron de una actividad que terminó con un beso entre ambos, desatando la molestia de Camila Nash.

En la instancia, debían modelar en pareja para escoger al rey y reina de la chacra. Con tal de ganar y superar al resto, el marroquí le propuso a la modelo que al final del desfile se dieran un piquito.

Beso en actividad genera conflicto entre Nash, Tom y Kari

Sorprendida por la petición, Kari Belén consultó si esto le traería problema, a lo que Tom Brusse reafirmó su intención.

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Finalmente, ambos desfilaron con sus trajes confeccionados por ellos y terminaron aquello con un piquito que inmediatamente desató conflictos. Y es que Nash explotó y encaró a su pareja, quien se lavó las manos y aseguró que no fue su idea.

Frente a la descarada mentira de Tom, Camila se fue en contra de su compatriota, a quien acusó de querer colgarse del marroquí.