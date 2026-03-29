Agustina Pontoriero salva a Fabio Agostini y envía a Michelle Peint a la cocina extrema tras ganar actividad

29 mar. 2026 - 23:35 hrs.

En el capítulo 103 de El Internado, Agustina Pontoriero y Fabio Agostini se quedaron con la actividad de reyes de la chacra y obtuvieron el poder de nominar a un integrante del equipo contrario.

Precisamente, ambos debían esa misma jornada enfrentar la competencia individual por el equipo rojo, por lo que ahora tenían la oportunidad de poder salvar a uno de ellos.

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Agustina ejerce su poder y salva a Fabio

En su calidad de capitana y reina de la chacra, Agustina determinó salvar a Fabio y en su lugar poner a Michelle Peint.

"Se está haciendo la novia y este es un reality de cocina, así que aprenda a cocinar", expresó la argentina ante la sorpresa de la recién ingresada.

Lejos de mostrar molesta, Michelle dijo tomárselo con calma y que era momento de demostrar de lo que es capaz con los cuchillos.